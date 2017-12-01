Мошенник- «Компьютерный мастер»

Одессу заполнили объявления, написанные по одному шаблону: «Компьютерный мастер. Живу рядом» с фотографиями симпатичных молодых людей, вызывающих доверие. Пенсионерам предлагают скидку, а вызов на дом часто — бесплатный.

Как оказалось, это процветающий вид мошенничества, который добрался до Одессы. Фотографии «мастеров» взяты из интернета и зачастую в них можно узнать актеров Голливуда.

Объявления рассчитаны на пенсионеров и людей, незнакомых с компьютерной техникой.

По телефону «мастер» сообщает стоимость ремонта в районе 100-200 гривен, а на месте начинает «разводить» клиентов на дополнительные выдуманные услуги, увеличивая чек до 2-3 тыс гривен.

Иногда забирают технику на «диагностику» и не отдают, пока владелец не выплатит требуемую для «ремонта» сумму. Жалобы на «мастеров» заполнили социальные сети.