Суициднику ампутировали обе стопы

С утра на одесском вокзале электричка переехала молодого парня. Ему ампутировали обе стопы.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказали в пресс-службе регионального одесского филиала "Укрзалiзницi". 23-летний парень из Ивано-Франковской области под электричку Одесса – Вапнярка бросился сам. Это его вторая попытка самоубийства. Причины, по которым он хочет покончить с собой, парень не называет. С вокзала его доставили в больницу. Там парню ампутировали обе стопы. Машинист локомотива находится в шоке, с ним работают психологи. Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, в 7:05.