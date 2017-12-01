 
Информация к новости
  • Просмотров: 38
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Суициднику ампутировали обе стопы

Категория: Новости

С утра на одесском вокзале электричка переехала молодого парня. Ему ампутировали обе стопы. 

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказали в пресс-службе регионального одесского филиала "Укрзалiзницi".  23-летний парень из Ивано-Франковской области под электричку Одесса – Вапнярка бросился сам. Это его вторая попытка самоубийства. Причины, по которым он хочет покончить с собой, парень не называет.  С вокзала его доставили в больницу. Там парню ампутировали обе стопы. Машинист локомотива находится в шоке, с ним работают психологи. Инцидент произошел сегодня, 20 декабря, в 7:05.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 