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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Из-за гололеда в регионе понадобилась помощь трем транспортным средствам

Категория: Новости

Из-за гололеда в регионе понадобилась помощь трем транспортным средствам

За минувшие сутки в регионе понадобилась помощь трем транспортным средствам, съехавшим с проезжей части.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Так, в Окнянском районе на скользкой дороге не удержался рейсовый автобус, в котором находилось четыре человека. А недалеко от поселка Саврань спасатели отбуксировали школьный автобус — в нем, к счастью, был лишь водитель.

Последний случай произошел на аводороге Кодыма — Балта, в районе села Будеи. Сотрудники ГСЧС вытащили на проезжую часть грузовик, в котором находилось двое.



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