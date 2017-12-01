В Одессе задержали опасного грабителя, нападающего на женщин

В Киевском районе Одессы задержали опасного злоумышленника, нападающего на женщин. Так, мужчина ограбил одесситку, войдя за ней в подъезд жилого дома, а затем - и в кабину лифта. Когда потерпевшая вышла на нужном этаже, злоумышленник нанес ей несколько ударов, сорвал с ее шеи украшения и скрылся.

На этом грабитель не остановился: таким же способом он подстерег двух других жертв, забрав у них ювелирные украшения.

Все потерпевшие обратились в полицию, и вскоре мужчина был задержан. Любителю ювелирных изделий избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а после направили обвинительный акт в суд.

Как сообщает Киевский отдел полиции, суд вынес наказание грабителю в виде четырех лет лишения свободы.