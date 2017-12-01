«Горзелентрест» высадили в Одессе еще деревья и кусты

За минувшую неделю озеленители КП «Горзелентрест» высадили в Одессе еще 45 деревьев и 55 кустов.

В течение прошедшей недели озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» высадили в Одессе еще 45 молодых деревьев и 55 кустов.

Так, по улице Грушевского специалисты посадили еще 41 катальпу. Такие же деревья счастья были высажены ранее по ул. Тираспольской.

По улице Успенской и возле Театра музыкальной комедии им. М. Водяного озеленители высадили еще по одной акации и клену.

На склонах Автовокзала сотрудники предприятия выполнили работы по посадке 25 кустов кизильника, а в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко, на Аллее Славы, высадили 30 кустов буксуса.

Работы по высадке зеленых насаждений в Одессе продолжаются.

Выполнение работ по озеленению городских улиц находится на контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.