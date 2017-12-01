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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Задержали банду злоумышленников, которые украли автомобиль

Категория: Новости

Правоохранители задержали банду злоумышленников, которые украли автомобиль и имущество незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. В полицию обратился 42-летний житель Одесской области, который рассказал, что в Раздельнянском районе на него напали пятеро мужчин, избили и отобрали ключи от автомобиля, а также имущество.  Одному из нападавших удалось скрыться, остальных задержали правоохранители. Им сообщили в подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством). Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



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