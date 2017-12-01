Движение по трассе «Одесса - Киев» фактически перекрыто

Проблемы на трассе международного значения «Одесса-Киев» начались еще накануне. Однако сегодня с утра из-за обледенения и заносов на нескольких участках движение фактически оказалось полностью перекрытым. Для вытаскивания застрявшего транспорта задействованы почти два десятка тягачей.

Свою роль в этом сыграли и целые вереницы грузовиков, которых пока не пускают в Киев. В результате они буквально запрудили дорогу.

Особенно большой затор образовался на участке между Жашковым и Белой Церковью. Тут «пробка» растянулась почти на десять километров.

Отметим, что, по словам очевидцев ситуацию усугубил прилет днем на место начальника Национальной полиции Сергея Князева, вертолет которого якобы полностью перегородил дорогу.

Ближе к вечеру сотрудники полиции и ГСЧС приступили к перераспределению транспорта. Для этого разработана схема объезда наиболее проблемных участков по боковым дорогам, часть грузовиков перенаправляют на Винницу и Черкассы, а из оставшихся фур создают одну колонну, чтобы освободить место для проезда спецтранспорта.