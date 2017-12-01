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  • Дата: Вчера, 13:30
Вчера, 13:30

На одесской Пересыпи стреляли

Категория: Новости

На одесской Пересыпи стреляли

Сегодня утром на одесской Пересыпи, на ул. Атамана Головатого стреляли.

Обстоятельства происшедшего устанавливает полиция, сообщили в областном управлении ведомства. По предварительной информации, оружие было применено «в ходе конфликта между группой лиц».

Один из участников забаррикадировался в автосалоне. На месте работает следственно-оперативная группа. В городе ввели оперативный план «Гром». По информации советника начальника региональной полиции Руслана Форостяка, один человек задержан. Подробности инцидента в полиции обещают огласить позже. 



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