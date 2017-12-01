В Одесском морском порту пришвартовался "балкер-пятитысячник". Таких крупных судов в истории Одессы еще не было.

В Одессу вошел крупный контейнеровоз израильской компании ZIM грузоподъемностью в 5 тысяч TEU (морских двадцатифутовых контейнеров).

Для одесского порта это рекорд. Также это самое большое судно линии в Черноморском регионе. Судно ошвартовалось у причала 2-к нового терминала. Раньше в Одессу входили корабли с максимальной вместительностью в 4 тысячи контейнеров. Отметим, ZIM входит в тройку мировых компаний, специализирующихся на морских грузоперевозках.