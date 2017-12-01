 
Информация к новости
  • Просмотров: 227
  • Дата: Вчера, 14:30
Вчера, 14:30

В Одессу вошел крупный контейнеровоз

Категория: Новости

В Одессу вошел крупный контейнеровоз

В Одесском морском порту пришвартовался "балкер-пятитысячник". Таких крупных судов в истории Одессы еще не было.

В Одессу вошел крупный контейнеровоз израильской компании ZIM грузоподъемностью в 5 тысяч TEU (морских двадцатифутовых контейнеров).

Для одесского порта это рекорд. Также это самое большое судно линии в Черноморском регионе. Судно ошвартовалось у причала 2-к нового терминала.  Раньше в Одессу входили корабли с максимальной вместительностью в 4 тысячи контейнеров.  Отметим, ZIM входит в тройку мировых компаний, специализирующихся на морских грузоперевозках.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 