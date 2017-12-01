Иностранец совершил вооруженное нападение на ломбард

Одесские правоохранители задержали иностранца, который совершил вооруженное нападение на один из ломбардов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мужчина вечером зашел в ломбард, который расположен в центре Одессы. Угрожая пистолетом, он потребовал от сотрудницы деньги. Во время передачи средств женщина успела нажать на тревожную кнопку для вызова охраны. Правонарушитель испугался и быстро скрылся с места происшествия.

В настоящее время преступник задержан. Им оказался 25-летний гражданин соседнего государства, который находился на территории Украины нелегально. Во время задержания у иностранца были обнаружены и изъяты пистолет и предмет, похожий на холодное оружие. Изъятое направлено на экспертизу.