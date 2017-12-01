На улице Шишкина задержали двух парней за кражу автономеров

Ночью наряд реагирования во время патрулирования по улице Шишкина заметил автомобиль, в котором находились двое парней. В ответ на просьбу выйти из авто, они начали выбрасывать из карманов записки с номерами мобильного телефона, а также пассатижи и перчатки.

При обследовании прилегающей территории правоохранители обнаружили «Форд Фокус» без номера, а под дворниками авто – записку с номером телефона одного из парней.

Задержанными оказались 20-летние жители Овидиопольского района. При проверке по базе данных выяснилось, что один из них уже был осужден за кражу.

Парней доставили в Киевский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия. Проводится проверка на причастность задержанных к аналогичным преступлениям.