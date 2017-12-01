Правоохранители разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

Правоохранители разыскивают пропавшую 16-летнюю жительницу Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. 16-летняя Анастасия Островская ушла в школу в селе Ясеново Второе и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет. Приметы пропавшей: рост около 150 см, среднего телосложения, длинные русые волосы. Девушка была одета в серую шапку, малиновый шарф, синюю куртку и сапоги.

«При получении любой информации о местонахождении пропавшей просим сообщить по телефонам: (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или 102», — говорится в сообщении.