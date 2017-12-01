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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Правоохранители разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

Категория: Новости

Правоохранители разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

Правоохранители разыскивают пропавшую 16-летнюю жительницу Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.   16-летняя Анастасия Островская ушла в школу в селе Ясеново Второе и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.  Приметы пропавшей: рост около 150 см, среднего телосложения, длинные русые волосы. Девушка была одета в серую шапку, малиновый шарф, синюю куртку и сапоги. 

«При получении любой информации о местонахождении пропавшей просим сообщить по телефонам: (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или 102», — говорится в сообщении.



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