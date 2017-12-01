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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Украинцев призвали проверять документы у продавцов новогодних деревьев

Категория: Новости

Украинцев призвали проверять документы у продавцов новогодних деревьев

Украинцев призвали проверять документы у продавцов новогодних деревьев.

До 15 января 2018 года на территории Одесской области и других регионов Украины сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия для препятствования незаконной вырубке деревьев.  Об этом сообщают  на пресс-службА Главного управления Национальной полиции Украины на территории Одесской области.  Отмечается, что полицейские вместе с бойцами Национальной гвардии, представителями лесных хозяйств и общественности отрабатывают места стихийной торговли, рынки и торговые объекты, в которых может проводиться реализация незаконно вырубленных хвойных насаждений и пиротехники.  Правоохранители напоминают, что, в соответствии с действующим законодательством, штраф за проведение незаконной вырубки и уничтожения лесных культур и молодняка грозит штраф в размере 5-10 необлагаемых минимумов доходов граждан или 7-12 необлагаемых минимумов доходов граждан для должностных лиц.  «Уважаемые граждане! Чтобы остановить незаконную продажу хвойных насаждений, покупайте елки только в специально отведенных для этого местах и ​​не забывайте проверять наличие документа, подтверждающего законную вырубку деревьев», - подчеркнули в ГУНП.



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