Неизвестный злоумышленник, повредив стекло, похитил из авто около 20 000 гривен

К сотрудникам Портофранковского отделения полиция обратился 33-летний одессит, заявивший, что неизвестный злоумышленник, повредив стекло, похитил из его авто сумку с документами и денежными средствами в размере около 20 000 гривен.

Данную информацию обнародовала пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранители, просмотрев записи камер видеонаблюдения, которые были установлены возле места преступления, получили детальное описание внешности вора. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Портофранковского отделения полиции по горячим следам установили личность преступника и задержали его. Им оказался 40-летний гражданин иностранного государства», - сообщили в пресс-службе. По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины.