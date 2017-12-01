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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Неизвестный злоумышленник, повредив стекло, похитил из авто около 20 000 гривен

Категория: Новости

К сотрудникам Портофранковского отделения полиция обратился 33-летний одессит, заявивший, что неизвестный злоумышленник, повредив стекло, похитил из его авто сумку с документами и денежными средствами в размере около 20 000 гривен. 

Данную информацию обнародовала пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.  Правоохранители, просмотрев записи камер видеонаблюдения, которые были установлены возле места преступления, получили детальное описание внешности  вора.  «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Портофранковского отделения полиции по горячим следам установили личность преступника и задержали его. Им оказался 40-летний гражданин иностранного государства», - сообщили в пресс-службе.  По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. 



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