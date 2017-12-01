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  • Просмотров: 78
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Под Одессой автомобиль протаранил…поезд!

Категория: Новости


Происшествие произошло накануне на станции «Паромная».

Там на регулируемом переезде под запрещающий знак светофора и звуковой сигнализации водитель легкового автомобиля попытался проскочить переезд буквально перед движущимся поездом.

Однако не рассчитал скорость и поезд буквально протаранил машину. К счастью, это был не маневровый состав, который двигался сна не очень большой скорости. Поэтому обошлось без жертв. Однако водитель получил серьезные травмы.

Отметим, что с начала года в аналогичных ситуациях в регионе пострадали восемь человек.

 



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