Под Одессой автомобиль протаранил…поезд!

Происшествие произошло накануне на станции «Паромная».

Там на регулируемом переезде под запрещающий знак светофора и звуковой сигнализации водитель легкового автомобиля попытался проскочить переезд буквально перед движущимся поездом.

Однако не рассчитал скорость и поезд буквально протаранил машину. К счастью, это был не маневровый состав, который двигался сна не очень большой скорости. Поэтому обошлось без жертв. Однако водитель получил серьезные травмы.

Отметим, что с начала года в аналогичных ситуациях в регионе пострадали восемь человек.