Одесситы задолжали за отопление

В горсовете рассказали, как уменьшить счета за коммуналку.

В пятницу, 22 декабря, в мэрии Одессы прошло заседание по вопросам проведения отопительного сезона в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Отмечается, что по состоянию на 20 декабря 2017 года общая задолженность потребителей Одессы перед коммунальщиками «Теплоснабжение города Одессы» составляет почти 370 миллионов гривен.

В мэрии напомнили, что для меньшего потребления тепловой энергии и сохранения энергоресурсов стоит придерживаться ряда советов: утеплить стены и двери, заменить окна (поможет снизить использование энергоресурсов для обогрева помещения на 13-17%), установить теплоотражающие экраны на стену за радиатором, чтобы отражать тепло внутрь помещения, а не на стену, приобретать бытовые приборы с наименьшим уровнем потребления электроэнергии (холодильник класса "А" или "А+" потребляет на 30-50% меньше, чем холодильник класса "В"), не оставлять приборы в режиме ожидания, следить за потреблением воды (неисправный кран дает потери воды на уровне в более 1800 литров в месяц).