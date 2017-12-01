 
Информация к новости
  • Просмотров: 95
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Одесская область стала полигоном для испытания новой ракетной техники?

Категория: Новости


Одесская область стала полигоном для испытания новой ракетной техники?

Под Одессой прошли тактические испытания новой современной украинской ракетной системы «Ольха». Испытания проходили на полигоне в Чабанке.

Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, целью испытаний были уточнение баллистических характеристик, систем прицеливания и нового ракетного топлива.

По его утверждению, испытания прошли более, чем успешно. Попадания отмечены буквально в точке прицеливания.  «Это просто небывалый результат!», — сообщил Александр Турчинов.

Отметим, что всего было произведено четыре залпа.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 