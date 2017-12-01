Одесская область стала полигоном для испытания новой ракетной техники?

Под Одессой прошли тактические испытания новой современной украинской ракетной системы «Ольха». Испытания проходили на полигоне в Чабанке.

Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, целью испытаний были уточнение баллистических характеристик, систем прицеливания и нового ракетного топлива.

По его утверждению, испытания прошли более, чем успешно. Попадания отмечены буквально в точке прицеливания. «Это просто небывалый результат!», — сообщил Александр Турчинов.

Отметим, что всего было произведено четыре залпа.