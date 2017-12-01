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  • Просмотров: 57
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Прокурорский Майдан «приказал долго жить»?

Категория: Новости


Прокурорский Майдан «приказал долго жить»?

Уже ставшего привычным бивуака под зданием областной прокуратуры 23 декабря уже не будет. По информации в соцсетях, участники акции и поддерживающие их организации провели совещание, на котором якобы приняли решение свернуть акцию. По преданной гласности информации, ряд требований были выполнены, в частности, по отказу от застройки Летнего театра в Горсаду.

Остальные же, включая требования отставки руководителей ГУНП и Областной прокуратуры Дмитрия Головина и Олега Жученко, собираются добиваться «…другими, более действенными средствами!»

О каких именно действиях идет речь, не сообщается.

Отметим, однако, что по информации нашего корреспондента не все участники акции под Прокуратурой согласны с тем, что ее нужно сворачивать. Поэтому не исключено, что несмотря на якобы принятое решение, палаточная жизнь под Прокуратурой будет продолжена.



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