Непотребное потребление ВИДЕО

Нобелевскую премию по экономике в 2017 г. получил американец Ричард Талер за вклад в изучении «поведенческих финансов». Талер разработал «теорию подталкивания» или «управляемого выбора», т.е. теорию создания «идеального покупателя», которого можно было бы беспрепятственно эксплуатировать, и который «глотал» бы все подряд. По сути это - способы манипуляции человеческим поведением в мягкой форме, отработки определенных рефлексов без запретов и приказов. Какова роль человека в обществе потребления, живущем чуждыми ему самому интересами рынка и как можно защитить себя от насилия навязываемых предпочтений?

Соблазн потребления

Нобелевские лауреаты по экономике Джордж Акерлоф и Роберт Шиллер в книге «Охота на простака. Экономика манипуляции и обмана» писали: «Цель любого бизнеса – выудить из нас деньги. Свободный рынок постоянно производит соблазн. Жизнь – это виртуальное путешествие в подземный гараж, где вы неизменно проходите мимо пустых боксов, оставленных для неудачников. Просто прогуляйтесь по улицам города. Окна магазинов так и искушают вас зайти и что-нибудь купить. В торговом центре, супермаркете, салоне автодилера, при поиске квартиры – везде нас преследует искушение. Обычно яйца и молоко ждут нас в самом дальнем углу торгового зала, а поскольку это наиболее часто приобретаемые продукты, то, условно говоря, вам придется пройти через весь магазин, чтобы их купить. По дороге вам напомнят о других нуждах, о которых вы, возможно, позабыли. А когда вы доберетесь до кассы и станете в очередь, вовсе не случайно перед вами, а также перед вашими детьми, окажутся именно конфеты и сигареты. Это и есть попытка подцепить покупателя на крючок с помощью сигарет и конфет. В супермаркете тысячи таких крючков в виде множества продуктов на каждой полке и витрине, причем каждый заботливо приготовлен целой командой специалистов по маркетингу и мерчандайзингу и сопровождается рекламной кампанией. «Охота на дураков» продолжается и за дверьми супермаркета. Кредитная карта, которая создает сильное дополнительное искушение. Но идея соблазнить покупателя потратить деньги присуща самой сути свободного рынка и гораздо более всеобъемлюща, чем искушение с помощью кредитных карт. Для того, чтобы устоять перед этим искушением, требуется внутренний самоконтроль – внутренний голос, постоянно твердящий: не делай этого, не делай того, не выходи за рамки бюджета и не нарушай баланс между доходами и расходами. Продавцам не платят за то, что они удерживают покупателей от излишних трат или следят, чтобы у них оставалось достаточно денег для оплаты счетов в конце месяца». Известный философ-постмодернист Жан Бодрийяр писал по этому поводу в своей книге «Соблазн»: «Соблазн никогда не вписывается в природный или энергетический строй — он всегда относится к строю искусственности, строю знака и ритуала».

Потребитель как невротик

Еще на заре общества потребления великий психоаналитик-структуралист Жак Лакан указывал на сходства в поведении потребителя и невротика. Невротик не способен дать самому себе отчет о том, что находится в его бессознательном. Над ним довлеет чувство вины и страх, как вытеснение вины. Этим пользуются гении угодливости и залезают в подсознание обывателя, делая там все, что хотят, манипулируя его потребительским поведением по своему усмотрению. Здесь уместно вспомнить навязчивое состояние шопоголиков, усмиряющее безудержную тревогу, нападающую на невротика-потребителя. Все негативное было вытеснено и вынесено за скобки идеологии потребления, но оно не может оставаться там безнаказанно. Вытеснение всегда компенсируется обывательскими страхами, фобиями, комплексами и т.д., которые прорывают полностью позитивную картину мира общества всеобщего благоденствия. Главное, что вытесняется, - это страх смерти. 67% немцев сидят на антидепрессантах. Если это – Рай, и там так хорошо, как нас пытаются убедить идеализированные актеры с белоснежными зубами с рекламных плакатов, то откуда взялись антидепрессанты? Это цена, которую платит современный человек за забвение своей подлинной природы в превращенных формах редуцированного бытия общества изобилия. Ж.Бодрийяр писал о чувстве виновности, характерном для невротиков: «Однако ясно, что виновность, напротив, углубляется с развитием изобилия. Гигантский процесс первоначального накопления тоски, виновности, отказа происходит параллельно процессу экспансии и Удовлетворения, и именно эта параллельность питает резкое, импульсивное разрушение, убийственные акты отклонения, направленные против самой системы счастья. Значит, не прошлое, не традиция или какой-нибудь другой остаток первоначального греха делают людей неустойчивыми в ситуации счастья, вызывают разлад в самом изобилии и выступают при случае против него. Даже если такие помехи еще имеются, то существенное заключается не в них. Виновность, «болезнь», глубокие несоответствия лежат в сердце самой современной системы и воспроизводятся в ходе ее последовательной эволюции. Желание, вынужденное адаптироваться к принципу потребности и полезности (принципу экономической реальности), то есть к полному и позитивному соответствию какого-либо изделия (предмета, блага, услуги), определенному удовлетворению, к индексации одного в зависимости от другого, желание, принужденное к этой согласованной, односторонней и всегда позитивной финальности, оказывается в положении, когда вся его негативность, представляющая другой аспект амбивалентности (экономисты и психологи кормятся эквивалентностью и рациональностью: они полагают, что все осуществляется в позитивной направленности субъекта на объект потребности. Если последнее удовлетворено, то этим все сказано; они забывают, что нет «удовлетворенной потребности», то есть чего-то законченного, где есть только одна позитивность, такого не существует, есть только желание, а желание амбивалентно), когда вся эта противоположная интенция не учитывается, цензурируется самим удовлетворением (которое не является наслаждением: наслаждение амбивалентно) и, не находя больше себе применения, кристаллизуется в гигантский потенциал тоски. Так разъясняется фундаментальная проблема насилия в обществе изобилия (и косвенно — все аномальные, депрессивные и связанные с уклонением симптомы)».

Потребление как обмен дарами в примитивных обществах

Ж.Бодрийяр писал, что «потреблением является системой обмена и эквивалентом языка. Потребление представляет собой систему значений, как язык или система родства в примитивном обществе». Современная практика благосостояния — это не рациональная деятельность, она сродни ритуалам древних дикарей, которые обусловлены мифами своих племен. Примитивные народы верили, что если воин приходит с многодневной охоты, то все свои охотничьи трофеи он должен предложить всему племени для так называемого «потлача», т.е. демонстративного ритуального поедания, а не сложить в подвал на черный день. Они верили, что если спрятать все добытое в подвал, то боги-духи племени прогневаются и все испортится. Другой миф, который представляет собой обмен дарами («кула»), существовал в других частях мира, где все племена должны были обмениваться специальным набором ожерелий, которые не должны были задерживаться в одних руках дольше определенного времени, а должны были продолжить свой ритуальный путь между племенами. Сегодня мы тоже (по традиции) «проставляемся» после защиты диссертации или идем с подарком на День рождения. Но для нас это сегодня не более, чем дань форме того, что для наших далеких пращуров было священным.

Мифологемы современного общества потребления

Но сущностью эпохи всеобщего благоденствия является свой набор мифов, главный из которых — само потребление. Ж.Бодрийяр показал, что субъект потребляет нечто не потому, что оно ему необходимо или его насыщает, а потому что субъект — элемент системы потребления и он уже не может мыслить себя вне ее. Он — ее неотъемлемая часть. Потребление — это не совокупность отдельных, единичных актов покупки-продажи, это базовая система отношений, которая лежит в основании всего поля общественного воспроизводства. Подобно тому, как дикарь не мыслит себя вне племени (остракизм — это верная смерть), современный обыватель не выживет без системы своих любимых супермаркетов, где клубника должна быть каждое утро в 6 часов утра. И он устроит бурю, если там ее не окажется в нужное время! Это просто невротик, который «подсел» на свой любимый бренд товаров или услуг, стал зависимым от всей этой навязанной через рекламу и СМИ псевдореальности, существующей только виртуально, в его воображении. И только потому, что он в нее верит, т.е., начиняет их актами своего сознания. Накачивая этот искусственный эгрегор, товаропроизводители и рекламодатели выкачивают денежки из наших карманов, пользуясь тем, что на наших глазах красочные имитаторы жизни, которые они сами на нас надели. НЕТ НИКАКОГО УБЕДИТЕЛЬНОГО СПОСОБА ДОКАЗАТЬ, ЧТО КАКАЯ-ТО ВЕЩЬ НАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМА. К этой вещи приклеили нарратив-миф, задевающий в нашем мозгу глубинные архаичные архетипы, которые управляют нашим подсознанием уже изнутри, помимо нашего сознания. Система потребления насквозь мифологична — это целая система социальных кодов, массой коннотаций и идеологических означающих. Даже хлеб теперь не выпекается в чистом архетипическом виде, там есть масса добавок и т.д. Вся система вещей, в которой субъект себя обнаруживает, это всегда вещи, связанные с другими вещами. Это своеобразное дисперсное поле, т.к. нет такой отдельной вещи, которую можно было бы выделить или сакрализировать, и предположить, что она ответственна за удовлетворение какой-то самостоятельной, совершенно отдельной потребности. Напротив, вещь всегда отсылает к другой вещи. Систему потребления необходимо рассматривать в связи со всем тем контекстом, в который субъект погружен. Он воспринимает себя только через эту систему, и вся его жизнь полностью обусловлена функционированием себя в качестве ее винтика.

Миф полезности Подводя итоги

Главный вывод статьи: в вещи вообще не заключается никакая полезность — это всего лишь совокупность означающих, которые туда были волганы через промывку мозгов потребительской рекламой. Это миф от начала и до конца, это единственная система обмена информационного кода! Все потребление происходит не на уровне реальном, а на уровне символическом, т.е. в сфере Воображаемого. Марка автомобиля сама является означающим, и мы покупаем ее не из-за ее качеств быстроходности или элегантности исполнения, наоборот, именно миф марки подтверждается ее свойствами! Этим удовлетворяется лишь статусная престижность ее покупателя или определенного положения в обществе владельца именно этой марки. То есть, «удовлетворяются» лишь те искусственно созданные «псевдопотребности», которые и были навязаны с помощью всей системы мифологии общества всеобщего потребления. Но такое «потребление» отбрасывает людей все дальше от самопознания их подлинной экзистенциальной сущности. По этому, как показал Ж.Бодрийяр, так называемая пирамида А.Маслоу — это «смехотворная чушь», основанная на вере в мифологемы либерального общества изобилия и всеобщего благоденствия.