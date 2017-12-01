Бунт на продажу – уместен ли торг? ВИДЕО

Силы света во главе с Михаилом Саакашвили пошли на штурм "Октябрьского дворца", где засели дети и сатрапы Порошенко, действующие по приказу ФСБ.

В районе дворца развернулись упорные бои за свободу и демократию, так как силы тьмы не хотят допустить, чтобы Саакашвили открыл в "Октябрьском дворце" штаб своей антибарыжьей революции.

Штаб Саакашвили сообщил, что удалось «ударом свиньи», с применением газа и кулаков, прорвать оборону «гвардейцев кардинала» перед входом во дворец, после чего сторонники Саакашвили ворвались в холл здания, где проходил детский концерт. Силы тьмы отступили и заняли оборону во внутренних помещениях, ожидая подхода подкреплений, после чего перешли в контратаку и начали теснить силы света подальше от детского концерта.

Шкиряк сообщил, что силовые структуры дали достойный отпор деструктивным силам, которые хотят на кровавые деньги Януковича развалить Украину.«А что вы хотите, по-иному им нельзя!», – пишет на своей странице Facebook экс-главред «Одесского вестника» Михаил Дейч.

Тем временем, в эфире телеканала NewsOne, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что готов идти на переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко.

Другой, не менее забавный текст на происшедшие события опубликован на официальной странице все того же Facebook Блока Петра Порошенко «Солидарность»: «Какими же отбросами надо быть, чтобы захватывать Октябрьский дворец, когда там полно детей и проходит праздник Николая!Это терроризм, это реальная опасность жизни и здоровью рядовых украинцев и украинских детей. Это действо должно получить публичное осуждение парламента, должно получить реакцию объединения "Самопомощь" чьи депутаты превратились в боевиков и «Батькивщины», чьи депутаты приняли агрессивного апатрида на поруки. Вы взяли на поруки человека, который готов рисковать жизнью украинских детей – и это теперь ваша политическая ответственность!Может, кто-то высоконравственный покается завтра на согласительном (совете)?»

Когда барыги взывают: «покайтесь!» – значит, не хотят платить. Значит, не видят, за что откупаться, не чувствуют власти со стороны «неистового Михо». Власть – это возможность действовать бескомпромиссно, а этого не могут позволить ни одна сторона, ни другая. Значит, мы можем констатировать паралич власти.

Отрицая легитимность власти, Саакашвили тем самым пытается ее уничтожить ивскарабкаться самому на еще не остывшееместо.Власть слаба, но слаб и Михо со своим «сбіговиськом», заряженным на личный интерес. Народ вяло наблюдает за знакомыми сценами изподнадоевшего спектакля,который является дурным сном закабаленногосовременного общества, в конечном счете, выражающим только свое желание спать.