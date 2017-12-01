Мыльный пузырь «диктаторских законов» лопнул?

Как жить? Миф о диктаторских законах, который так долго поддерживал единство нации, разрушен! И где, вдумайтесь, в Конституционном суде!

Признанные нынешней властью «диктаторскими» законы предыдущего состава Рады от 16 января 2014 года в Конституционном суде были трактованы как документы, имеющие разный статус и легитимность. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в открытом доступе – на сайте суда.

«Диктаторские законы», (или еще лучше, «драконовские законы» ред.) - являются условными названиями законов Украины, принятых Верховной Радой 16 января 2014 года. Однако этот признак касается всех законов, принятых в тот день, а потому невозможно однозначно установить, какие из них относятся к категории «диктаторских», - пишут в коллегии по итогам разбирательства.

Как пытаются доказать, принятие именно этих документов в парламенте стало своеобразной «точкой невозврата» - спровоцировало резкое обострение силового противостояния в Киеве и выход протестов за пределы столицы Украины.

Сейчас, спустя почти четыре года после тех событий, мы с удивлением обнаруживаем, что лишь избранные парламентарии из числа голосовавших подверглись гонениям. Достаточное количество принимавших так называемые «драконовские законы» депутатов есть в нынешней Верховной раде, и даже - во фракции президентской политической силы «БПП».

Забавно выглядят попытки действующей власти принять если не такие же, то аналогичные, по сути, законодательные инициативы – и часть из них уже благополучна принята. При этом никакой гневной реакции СМИ не зафиксировано.

Да и это неудивительно, ведь многие «законы 16 января» имеют прямые аналоги в законодательстве «западных партнеров» Украины - стран ЕС и США, но в разгар революционных событий тех лет это не имело решительно никакого значения.

Данный факт несомненно, указывает на заказной характер истерии в информационном пространстве вокруг так называемых «диктаторских законов», развязанной в 2014 году.

В суде утверждают, что статус «диктаторские» не соответствует украинскому праву, и его трактовка «может привести к произволу».

Исходя из этих соображений, КСУ решил рассмотреть один конкретный закон – «О высшем образовании» от 1 июля 2014 года. Один из его пунктов был признан не соответствующим Конституции. При этом суд принял решение отменить запрет на занятие должностей в образовательных учреждениях лиц, голосовавших за проект, в связи с тем, что «депутаты не несут ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте».

Конституционный суд признал неконституционным и отменил запрет назначать должностных лиц, которые голосовали 16 января 2014 года за "диктаторские законы", на должности руководителей высших учебных заведений.

Суд рассмотрел представление 49 депутатов Верховной Рады относительно конституционности принятых парламентом 1 июля 2014 года изменений в закон «О высшем образовании».

Этими изменениями вводился запрет на назначение лиц, "которые голосовали за "диктаторские законы"16 января 2014 года", на должности руководителей высших учебных заведений.

Революционная целесообразность подразумевает отход от законности ради достижения политических, а порою и банальных экономических выгод. Нынешние революционеры движимы мелко-шкурническими идеями беспросветной «хатоскайности», отсюда неспособность ихузкого хуторского мышления объять масштабы крупной европейской страны,которой и без их участия является Украина. Не способные по физиологическим причинам руководить страной, они постоянно ищут врага. Они не понимают, что враг сидит внутри их самих - это отсутствие здравого смысла. Конституционный суд сделал первый шаг в развенчании вредных мифов майдана и очень важный шаг, он дает стране шанс на возрождение.