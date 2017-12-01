Одесса таки получит тридцать новых турецких автобусов

Как сообщает пресс-служба мэрии, новый мэр Стамбула Мевлют Уйсал подтвердил обещание своего предшественника безвозмездно передать Одессе тридцать новых современных пассажирских автобусов.

По имеющимся данным, передача может состояться уже в середине следующего года.

В частности, этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита одесского городского головы в Стамбул, который запланирован на следующей неделе.

Напомни, что согласно одному из рассматриваемых вариантов, новые автобусы по мере поступления КП «Одесгорэлектротранс», чтобы коммунальщики помимо городского электротранспорта начали осваивать и автобусные пассажирские перевозки.