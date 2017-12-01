Мечты сбываются. В поселке Николаевка, во всяком случае

Как сообщает пресс-служба областной администрации, накануне Нового года руководство Николаевского района передало ключи от дома местной сироте Татьяне Мальцевой.

«Теперь девушка встретит Новый год в новом доме!», — подчеркнула на церемонии руководитель местной администрации Лариса Высоцкая.

Напомним, что руководство областной государственной администрации пообещало, что социальное жилье получат, по меньшей мере, сто детей-сирот, проживающих в Одесской области. На эти цели была получена государственная субвенция в размере тридцати шести миллионов гривен.