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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Мечты сбываются. В поселке Николаевка, во всяком случае

Категория: Новости


Мечты сбываются. В поселке Николаевка, во всяком случае

Как сообщает пресс-служба областной администрации, накануне Нового года руководство Николаевского района передало ключи от дома местной сироте Татьяне Мальцевой.

«Теперь девушка встретит Новый год в новом доме!», — подчеркнула на церемонии руководитель местной администрации Лариса Высоцкая.

Напомним, что руководство областной государственной администрации пообещало, что социальное жилье получат, по меньшей мере, сто детей-сирот, проживающих в Одесской области. На эти цели была получена государственная субвенция в размере тридцати шести миллионов гривен.



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