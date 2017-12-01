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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одесской области сгорел жилой дом. Хозяйка в реанимации

Категория: Новости


В Одесской области сгорел жилой дом. Хозяйка в реанимации

Пожар произошел накануне ночью в селе Курисов Лиманского района.

Когда на место возгорания прибыли пожарные, огонь уже охватил площадь в несколько десятков квадратных метров.

На ликвидацию пожара ушло около получаса. 

По информации ГСЧС, в доме была обнаружена двадцати пяти летняя женщина, которая с диагнозом ожоги тела и верхних дыхательных путей была срочно доставлена в реанимационное отделение областной больницы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи.



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