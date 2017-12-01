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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Депутату горсовета пришлось чуть не силой выгонять посетителей из горящего кафе

Категория: Новости


Депутату горсовета пришлось чуть не силой выгонять посетителей из горящего кафе

Об этом депутат горсовета Вадим Терещук сообщил в соцсетях.

По его словам, гуляя вечером по Аркадии, он увидел языки пламени над одним из кафе. Но когда он забежал в помещение кафе, посетители отказывались его покидать, не веря в реальность происходящего.

«При этом персонал продолжал обслуживать посетителей до того момента, как клубы дыма стали проникать непосредственно в зал!», — сообщает Вадим Терещук.

По его словам, по вызову быстро прибыли три пожарных машины и за пятнадцать минут справились с огнем. Информации о пострадавших пока нет.



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