 
Информация к новости
  • Просмотров: 97
  • Дата: Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01

Так законы «диктаторские» или все-таки «демократические»? Власти необходимо определиться…

Категория: Новости / Статьи


Так законы «диктаторские» или все-таки «демократические»? Власти необходимо определиться…

       

Сегодня в нашей стране, к сожалению, становится нормальной практикой «крутить» законами, и  нормами права как заблагорассудится. Нормальным считается также «делить законы» на хорошие и плохие, выгодные и не выгодные. Или кто-то просто забыл что понятие закона и законности, а также их исполнения  является главным критерием оценки правового государства, коем считает себя Украина, ведь так записано у нас в Конституции.

         Мы постоянно слышим от тех кто был оппозицией, а сегодня стали властью : «диктаторские законы», «драконовские законы» . Но они не говорят народу о том что «политики новой формации» смогли превзойти законы 16 января. Например, Госспецсвязь Украины летом этого года предложило обязать мобильных операторов собирать персональные данные всех без исключения пользователей, в «диктаторских законах» была  норма о регистрации пользователей мобильных операторов.  Также, предусматривалось введение процедуры заочного судопроизводства, новая власть в рамках так называемой «судебной реформы»  установила в Украине и эту процедуру, они оправдывают такой шаг тем, что это поможет  привлечь  к ответственности беглых чиновников, но ряд правозащитных организаций и юристов справедливо полагают, что процедура заочного осуждения может быть направлена против обычных граждан. 

         Законы 16 января 2014 год предусматривали уголовную ответственность за клевету, и вот один из главных функционеров одно процентной партии «Народный фронт», глава комитета ВРУ Сергей Пашинский заявил: «Я буду инициировать введения ответственности за ложь, как это было раньше».

         Ужесточалось ответственность за призывы к насильственному свержению власти, массовые беспорядки предполагался штраф 3400 – 13 600 грн, или лишение свободы до 3 лет при повторном нарушении. Новое «демократическое» большинством в Раде ужесточило наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, дополнительную ответственность за препятствие деятельности ВСУ  в особый период, теперь за «легкие» проявления от 3 до 5 лет тюрьмы, а если действия приводят к гибели людей от 10 до 15, или пожизненное заключение.

          Нацкомиссии по регулированию в сфере связи информатизации позволяли блокировать работу сайтов с противозаконной информацией. Сегодня же заблокированы не только не которые информсайты, но даже социальные сети «ВКонтакте», «Односкласники»  а Кабинет министров предлагает и вовсе блокировать сайты без решения суда.

         Можно вспомнить и о всем известной инициативе министра внутренних дел об установлении «презумпции правоты полицейского», положениями «диктаторских законов»  предусматривался штраф за невыполнение законных требований представителей СБУ или препятствование их действиям, а также ужесточалось наказание за аналогичные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

         Таким образом власть не просто  приняла эти законы, но и фактически ужесточила их, называя их «демократическими»…



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 