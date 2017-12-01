Так законы «диктаторские» или все-таки «демократические»? Власти необходимо определиться…

Сегодня в нашей стране, к сожалению, становится нормальной практикой «крутить» законами, и нормами права как заблагорассудится. Нормальным считается также «делить законы» на хорошие и плохие, выгодные и не выгодные. Или кто-то просто забыл что понятие закона и законности, а также их исполнения является главным критерием оценки правового государства, коем считает себя Украина, ведь так записано у нас в Конституции.

Мы постоянно слышим от тех кто был оппозицией, а сегодня стали властью : «диктаторские законы», «драконовские законы» . Но они не говорят народу о том что «политики новой формации» смогли превзойти законы 16 января. Например, Госспецсвязь Украины летом этого года предложило обязать мобильных операторов собирать персональные данные всех без исключения пользователей, в «диктаторских законах» была норма о регистрации пользователей мобильных операторов. Также, предусматривалось введение процедуры заочного судопроизводства, новая власть в рамках так называемой «судебной реформы» установила в Украине и эту процедуру, они оправдывают такой шаг тем, что это поможет привлечь к ответственности беглых чиновников, но ряд правозащитных организаций и юристов справедливо полагают, что процедура заочного осуждения может быть направлена против обычных граждан.

Законы 16 января 2014 год предусматривали уголовную ответственность за клевету, и вот один из главных функционеров одно процентной партии «Народный фронт», глава комитета ВРУ Сергей Пашинский заявил: «Я буду инициировать введения ответственности за ложь, как это было раньше».

Ужесточалось ответственность за призывы к насильственному свержению власти, массовые беспорядки предполагался штраф 3400 – 13 600 грн, или лишение свободы до 3 лет при повторном нарушении. Новое «демократическое» большинством в Раде ужесточило наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, дополнительную ответственность за препятствие деятельности ВСУ в особый период, теперь за «легкие» проявления от 3 до 5 лет тюрьмы, а если действия приводят к гибели людей от 10 до 15, или пожизненное заключение.

Нацкомиссии по регулированию в сфере связи информатизации позволяли блокировать работу сайтов с противозаконной информацией. Сегодня же заблокированы не только не которые информсайты, но даже социальные сети «ВКонтакте», «Односкласники» а Кабинет министров предлагает и вовсе блокировать сайты без решения суда.

Можно вспомнить и о всем известной инициативе министра внутренних дел об установлении «презумпции правоты полицейского», положениями «диктаторских законов» предусматривался штраф за невыполнение законных требований представителей СБУ или препятствование их действиям, а также ужесточалось наказание за аналогичные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Таким образом власть не просто приняла эти законы, но и фактически ужесточила их, называя их «демократическими»…