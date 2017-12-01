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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесский Припортовый завод заработает уже в январе. Причем на полную мощность

Категория: Новости


Одесский Припортовый завод заработает уже в январе. Причем на полную мощность

Об этом в соцсетях сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

По его словам, в ходе конкурса на право быть партнером предприятия по поставке газа по давальческой схеме интерес проявили сразу семь компаний. Причем не только из Украины и Белоруссии, но и из США и Швейцарии.

При этом наиболее интересное предложение поступило от отечественной компании «Всеукраинская Энерго Компания».

Компания обязалась обеспечить 3 миллиона кубометров газа для запуска предприятия и затем по 60 миллионов кубометров для его работы в качестве давальческого сырья.

«Расчетная дата выхода на проектную мощность 25 января 2018 года!», — отметил Николай Щуриков.

Напомним, что ранее фонд госимущества пообещал приватизировать предприятие уже в феврале. Напомним, что это будет уже третья попытка приватизации предприятия за два последних года.



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