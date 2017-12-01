Одессу и Софию свяжет прямой авиарейс

Накануне этот авиамаршрут был торжественно открыт представителями областной администрации и правительства Болгарии.

Как отметила заместитель председателя областной администрации Светлана Шаталова, «…в нынешнем году Одессу посетило около шестнадцати тысяч болгарских туристов. Это на 10% больше, чем в прошлом году! И теперь, с открытием прямого авиасообщения, это число еще больше возрастет!», — отметила Светлана Шаталова.

Отметим, что ранее добираться из Одессы в Болгарию приходилось через Киев или Кишинев, что практически утраивало время, которое приходилось проводить в пути.

Напомним, что именно в Одесской области проживает более ста пятидесяти тысяч этнических болгар, что является самой крупной болгарской диаспорой в мире.