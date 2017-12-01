 
Информация к новости
  • Просмотров: 92
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Одессу и Софию свяжет прямой авиарейс

Категория: Новости


Одессу и Софию свяжет прямой авиарейс

Накануне этот авиамаршрут был торжественно открыт представителями областной администрации и правительства Болгарии.

Как отметила заместитель председателя областной администрации Светлана Шаталова, «…в нынешнем году Одессу посетило около шестнадцати тысяч болгарских туристов. Это на 10% больше, чем в прошлом году! И теперь, с открытием прямого авиасообщения, это число еще больше возрастет!», — отметила Светлана Шаталова.

Отметим, что ранее добираться из Одессы в Болгарию приходилось через Киев или Кишинев, что практически утраивало время, которое приходилось проводить в пути.

Напомним, что именно в Одесской области проживает более ста пятидесяти тысяч этнических болгар, что является самой крупной болгарской диаспорой в мире.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 