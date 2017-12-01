У Дюка прошла акция в поддержку Порошенко

Около 30 человек 24 декабря собрались у памятника Дюку Ришелье на Приморском бульваре, чтобы выразить солидарность с участниками акции в поддержку Петра Порошенко на площади Независимости в Киеве.

Киевский митинг, широко анонсировавшийся пропрезидентскими блогерами в соцсетях, получился не очень многочисленным: в нём приняли участие около 200 человек. Общее впечатление (и без того не самое выигрышное из–за малочисленности участников) портили визиты противников Порошенко, активно «тролливших» участников акции. К примеру, они развернули баннер с лозунгом «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию».

Одесский митинг оказался под стать киевскому: к традиционному месту сбора евромайдановцев вышли около 2-3 десятков человек. Они пили кофе и угощались конфетами «Рошен», изображая поддержку главы государства.