Яценюк удостоился звания "Плагиатор-2017" за свою кандидатскую диссертацию

В номинации "Плагиатор-2017" "победа" досталась экс-премьеру Арсения Яценюка - за текстовые заимствования в кандидатской диссертации, сообщает

Такие результаты народного голосования были обнародованы на пресс-брифинге, который состоялся в Украинском кризисном медиа-центре, пишет Zn.ua..

В номинации "Фальсификатор-2017" лидирует Екатерина Кириленко – за фальсификации монографии, учебных пособий, докторской диссертации.

"Псевдоученым-2017" признано декана факультета информационных технологий Киевского национального университета, д. т. н., профессора, автора теории "несилового взаимодействия" Юрия Тесли.

Звания "Токсический ректор-2017" удостоился ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Леонид Губерский.

"Посіпакою-2017" названа министр образования и науки Лилия Гриневич - за последовательную политику поддержки академической недобропорядочности. Кстати, это звание ей присвоено вторично. (С небольшим отрывом от нее по количеству голосов идет ее заместитель Владимир Ковтунец).

В номинации "Мусорный журнал-2017" первенство досталось журналу "Астма и аллергия" - за отсутствие рецензирования, в результате которого опубликована статья об оздоровительном эффекте чудотворных икон.

Наибольшей "Оглаской-2017", по результатам независимого голосования, стал судебный иск Юрия Тесли против Ирины Егорченко относительно защиты его чести и достоинства.

Идея отмечать академически недобропорядочных ученых созрела летом 2016 года, после осознания невозможности привлечь к ответственности вскрывшуюся на массовых текстовых заимствованиях Екатерину Кириленко – жену вице-премьер - министра Украины. Чтобы как-то повлиять на ситуацию засилья академического плагиата, псевдонауки и фальсификаций в Украине, ученые-физики предложили давать своеобразную "черную метку" недостойным носителям научных степеней и ученых званий. Активисты общественной инициативы "Дисергейт" развили идею, предложив публично "награждать" недостойных ученых. Впервые событие вручение заслуженных наград которая состоялась в декабре прошлого года.

"Составляющими отличия является выдвижение и голосование за кандидатов, уличенных журналистами и активистами в течение года на академическом плагиате, распространении псевдонаучных утверждений, коррупционных и других злоупотреблениях. Каждый представитель научно-образовательного сообщества, при наличии подтвержденных публикациями фактов таких нарушений имеет возможность выдвинуть в fb-группах ученых и педагогов собственного кандидата в следующих номинациях: "Плагиатор года", "Псевдоученый", "Фальсификатор года", "Токсичный ректор года", "Мусорный журнал года", "Огласка года", "Посіпака", – прокомментировала председатель совета ГО ТРОН, координатор инициативы "Дисергейт", кандидат экономических наук Светлана Благодетелева-Волк.

Как сообщали ранее, докторская диссертация Екатерины Кириленко на 30% состоит из плагиата.

Также в скандальной диссертации жены Кириленко нашли не только плагиат, но и лженауку.