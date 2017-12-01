В Одессе новый пожар. И новые жертвы

Возгорание произошло накануне в жилом доме, расположенном на Николаевкой дороге.

По информации ГСЧС, когда на место прибыли пожарные, выяснилось, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного дома. В течение получаса пожар был ликвидирован.

Площадь возгорания составила пятнадцать квадратных метров.

К сожалению, без жертв не обошлось. Погибла девяносто трех летняя женщина, а находившийся в квартире пятидесяти трех летний мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.