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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе новый пожар. И новые жертвы

Категория: Новости


В Одессе новый пожар. И новые жертвы

Возгорание произошло накануне в жилом доме, расположенном на Николаевкой дороге.

По информации ГСЧС, когда на место прибыли пожарные, выяснилось, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного дома. В течение получаса пожар был ликвидирован.

Площадь возгорания составила пятнадцать квадратных метров.

К сожалению, без жертв не обошлось. Погибла девяносто трех летняя женщина, а находившийся в квартире пятидесяти трех летний мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.



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