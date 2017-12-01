Долгообещанный проект «Телемедицина» охватит всю территорию области уже в будущем году

Об этом сообщил в ходе проведенных испытаний проекта губернатор Максим Степанов.

По его словам, этот проект уже показал свою эффективность и позволяет предоставить квалифицированную медицинскую помощь больному вне зависимости от его места жительства.

Проект предусматривает, что во время визита на дом к больному, проживающему в сельской местности, или при посещении больным ФАПа, фельдшер с помощью планшета связывается с семейным врачом или специалистами районной больницы, сообщает состояние больного, свои наблюдения и результаты проведенных исследований и в течение нескольких минут получает квалифицированную консультацию.

В будущем году этот проект должен охватить всю территорию региона.

Однако для этого еще предстоит обеспечить необходимой техникой все региональные ФАПы и сельские амбулатории.

До сих пор, как рассказывают жители области, во многих из них нет не только компьютерной техники, но даже минимально необходимого набора медикаментов.