В будущем году Одесский порт ждет существенное углубление

Как сообщает ИА «УСИ», Администрация Морских портов Украины уже объявила соответствующий тендер. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 января, а сам конкурс должен пройти во второй половине февраля.

Согласно условиям, компания-победитель должна в течение полугода извлечь со дня акватории порта более ста тысяч кубометров грунта.

Предварительная стоимость проекта составляет двадцать шесть миллионов гривен.

Отметим, что согласно перспективным планам АМПУ, дноуглубительные работы должны быть проведены во всех крупных черноморских портах Украины.