Джо Байден: О приказе Януковичу отречься от поста президента Украины

Мемуары бывшего вице-президента Джо Байдена под названием «Обещай мне, папа» были опубликованы в ноябре. Книгу политик посвятил своему старшему сыну, который умер от опухоли головного мозга в 2015 году.

Мемуары содержат три сюжетных линии: непосредственно болезнь и смерть сына, решение Байдена не выдвигаться от Демократической партии на пост президента в 2016 году и его деятельность на посту вице-президента по урегулированию кризисов в Ираке, Центральной Америке и Украине.

В частности, в книге Байден касается событий времен евромайдана, когда, по его словам, он приказал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу отречься от своего поста. После чего власть перешла в руки «молодого патриота по имени Арсений Яценюк».

Так, если верить Байдену, именно после его звонка Янукович решил бежать из Киева.

«Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел», – говорится в мемуарах Байдена, опубликованных в электронной версии на Google Books.

По словам Байдена, он заявил Януковичу, что тот «потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей». «Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день – благодаря мужеству и решимости протестующих, – и контроль над государством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк», – написал американский политик.

Рассуждая о последующей ситуации на Украине, Байден отметил, что, несмотря на формирование коалиционного правительства, политическая конъюнктура в Украине все больше его разочаровывала. В частности, он описывает, что был очень расстроен из-за «вялой борьбы Порошенко с коррупцией».

«Я был строг с Порошенко с момента его избрания девятью месяцами ранее. Я ясно давал понять, что он не может позволить себе дать европейцам какое-либо оправдание в пользу отхода от режима санкций против России. Он должен был продолжать борьбу с элементами коррупции, которые были встроены в политическую культуру советского и постсоветского управления Украины – как в партии Яценюка, так и в партии Порошенко. Но украинский президент также знал, что я сражаюсь за него, чтобы получить пакеты помощи от Международного валютного фонда и кредитные гарантии. Я активно продвигал интересы Украины и помог получить нелетальное оружие, такое как специальные радары, необходимые для определения местоположения российских минометов», – вспоминает Байден.

Также Байден был разочарован из-за того, что европейские лидеры не хотели поддерживать Украину. В связи с этим она вспоминает инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая не смогла осадить президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2015 года.

Повествование Байдена растягивается на 272 страницы, а для украинского читателя особенно интересно тем, что Байден описывает свои 6 поездок в Украину, и общение как с представителями прежнего руководства страны, так и свое разочарование из-за нежелания нынешней власти бороться с коррупцией.