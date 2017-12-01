В Одессе неадекватный водитель совершил ДТП и пытался въехать в супермаркет

Происшествие произошло сегодня на улице Старопортофранковской.

Там около девяти часов утра водитель автомобиля «Peugeot» ударил автомобиль «ВАЗ», после чего скрылся с места ДТП.

При этом, по сообщению Патрульной полиции, очевидцы сообщили, что до столкновения водитель разбил витрину и пытался на своей иномарке въехать в супермаркет.

Виновник был задержан патрульной полицией на улице черноморского казачества и направлен на медицинское освидетельствование.

По данным патрульных, он находился в явно неадекватном состоянии, имевшем признаки наркотического опьянения.

Отметим, что по фактам случившегося составлено сразу четыре административных протокола – по статье124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП), статье 130 (управление в состоянии опьянения), статье 122 (оставление места ДТП) и статье 126 (управление транспортным средством без разрешительных документов).