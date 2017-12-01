В центре Одессы и на Молдаванке будет отключен свет по следующим адресам

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С 08:00 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам:

Во вторник, 26 декабря, ряд жителей центральной части Одессы проведут светлую часть дня без электроснабжения.

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