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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В центре Одессы и на Молдаванке будет отключен свет по следующим адресам

Категория: Новости

В центре Одессы и на Молдаванке будет отключен свет по следующим адресам

Во вторник, 26 декабря, ряд жителей центральной части Одессы проведут светлую часть дня без электроснабжения.

С 08:00 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам:

ул. Балковская, 14-32а;

пер. 3-й Западный, 8-12;

пер. 4-й Западный, 11-17;

 

ул. Новосельского, 68;

пер. Топольского, 1, 2-6;

ул. Кузнечная, 2;

ул. Средняя, 8-22, 7-35;

1-й Разумовский переулок;

ул. Комитетская, 10, 4/6;

ул. Заславского, 3-9, 15-27;

ул. Б. Арнаутская, 84;

ул. Преображенская, 57-61, 65;

ул. Базарная, 67-75;

ул. Дидрихсона, 11-33;

 

ул. Бунина, 35-39;

ул. Греческая, 43/45;

Греческая площадь, 1.

 

Телефон для справок: 705-90-90.



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