В центре Одессы и на Молдаванке будет отключен свет по следующим адресам

Во вторник, 26 декабря, ряд жителей центральной части Одессы проведут светлую часть дня без электроснабжения.
С 08:00 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам:
ул. Балковская, 14-32а;
пер. 3-й Западный, 8-12;
пер. 4-й Западный, 11-17;
ул. Новосельского, 68;
пер. Топольского, 1, 2-6;
ул. Кузнечная, 2;
ул. Средняя, 8-22, 7-35;
1-й Разумовский переулок;
ул. Комитетская, 10, 4/6;
ул. Заславского, 3-9, 15-27;
ул. Б. Арнаутская, 84;
ул. Преображенская, 57-61, 65;
ул. Базарная, 67-75;
ул. Дидрихсона, 11-33;
ул. Бунина, 35-39;
ул. Греческая, 43/45;
Греческая площадь, 1.
Телефон для справок: 705-90-90.