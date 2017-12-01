Студент Одесской Юракадемии завоевал первенство на чемпионате Украины по супермотокроссу

Нынешний год подходит к концу, близится чреда долгожданных новогодних и рождественских выходных дней, и в воздухе витает атмосфера наступающих праздников. В эту пору принято выбирать подарки для родных и близких, закупать продукты для предстоящего праздничного стола и, конечно же, подводить итоги уходящего года. Разумеется, вряд ли нашим согражданам будет приятно услышать в канун Нового Года итоги того, на сколько ещё за время уходящего года обесценилась гривна относительно доллара, на какой процент выросли цены на продукты и увеличилась стоимость коммунальных услуг. Но ведь безусловно, уходящий год принес нам не только трудности и проблемы, но также много новых побед и свершений. Особенно радовали нас в этом году наши спортсмены. Ранее мы уже писали об одесситах, которые завоёвывали призовые места на многих всеукраинских и международных соревнованиях по самым различным видам спорта, а сегодня хотелось бы рассказать о студенте Национального университета «Одесская юридическая академия» Вадиме Карасюке, который в этом году удостоился звания чемпиона Украины по супермотокроссу.

Чемпионат Украины по супермотокроссу (вид мотоциклетного спорта) проходил в два этапа. В первом этапе, который состоялся 9 октября в Мелитополе, Вадим занял третье место. Второй этап чемпионата прошёл в городе Суммы и принес спортсмену настоящую удачу – он уже во второй раз за время своей спортивной карьеры завоевал звание чемпиона Украины. Вадим Карасюк занимается данным видом спорта начиная с 5 лет, и в свои 17 лет имеет весьма длинный послужной список спортивных побед на всеукраинскихи даже международных соревнованиях по мотоциклетному спорту. В 2015 году Вадим впервые одержал победу на чемпионате Украины по мотокроссу, в 2016 – завоевал Кубок Украины. В том же году юноша занял второе место на международном чемпионате центральных европейских стран, который объединил в себе спортсменов из Польши, Украины, Болгарии, Белоруссии, Румынии и Российской Федерации, а также принял участие в открытом чемпионате Польши по мотокроссу. На сегодняшний день Вадим Карасюк является мастером спорта Украины по мотоциклетному спорту и учится на I курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия». Поскольку соревнования по данному виду спорта проходят на протяжении всего сезона, который длится с апреля по октябрь, Вадиму часто приходится пропускать занятия в университете, однако, как рассказывает сам спортсмен, в родном вузе он всегда находит поддержку и понимание со стороны администрации и преподавателей.

Мотокросс, и вообще мотоциклетный спорт требует больших временных затрат – это и соответствующая физическая подготовка, тренировки и непосредственно сами соревнования, которые проходят на протяжении всего сезона, то есть с апреля по октябрь. Когда я ещё поступал в Национальный университет «Одесская юридическая академия» я немного беспокоился на счёт того, получится ли у меня совмещать учебу и занятия спортом. Однако начав здесь учиться, я почувствовал колоссальную поддержку как со стороны руководства университета, так и со стороны многих преподавателей. Благодаря поддержке вуза, который за эти полгода уже стал для меня родным, я чувствую уверенность в своих силах и планирую в дальнейшем продолжать занимать мотоциклетным спортом и участвовать в соревнованиях.

— выразил уверенность Вадим Карасюк.

Мотокросс, или как его ещё называют мотоциклетный кросс, является одним из видов мотоциклетного спорта и представляет собой гонку на специальных спортивных мотоциклах по замкнутой трассе с естественными и искусственными препятствиями. Первым известным соревнованием по данному виду спорта принято считать так называемую «гонку за лисой», которая была проведена в 1908 году на военном учебном плацу недалеко от Лондона. В гонке приняли участие 16 конных всадников и 13 мотоциклистов, целью которых было доказать, что мотоцикл при езде по бездорожью превосходит лошадей. Однако, в первой в истории гонке мотоциклисты потерпели неудачу – победу в заезде уверенно одержали кавалеристы. Тем не менее, в последующие годы в Великобритании и Франции продолжали проводить мотокроссы, но они не вызывали интереса у публики — не хватало наглядности. И лишь после окончания Первой мировой войны была найдена наиболее удачная форма проведения мотокроссов - их стали проводить на естественной местности с травянистой, песчаной или даже грязевой (но без камней) поверхностью, используя массовый старт. На сегодняшний день мотокросс является зрелищным и весьма популярным видом спорта, начиная с 1957 году проводится Чемпионат мира по мотокроссу – высшая серия соревнований, организованная Международной Мотоциклетной Федерацией.