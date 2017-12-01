Стоимость реконструкции моста Коцебу составила около пятидесяти пяти миллионов гривен

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Это почти на пять с половиной миллионов больше плановых расчетов.
Согласно официальной информации, превышение расходов связано с проведением дополнительных работ. В частности, по увеличению несущей способности моста. Для чего в его основании были установлены дополнительные металлические конструкции.
Кроме того, инженерные сети уложены таким образом, что не портят аутентичности сооружения.
Напомним, что мост был окончательно введен в эксплуатацию совсем недавно, хотя дорожные работы были завершены уже давно.