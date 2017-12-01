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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Стоимость реконструкции моста Коцебу составила около пятидесяти пяти миллионов гривен

Категория: Новости


Стоимость реконструкции моста Коцебу составила около пятидесяти пяти миллионов гривен

Это почти на пять с половиной миллионов больше плановых расчетов.

Согласно официальной информации, превышение расходов связано с проведением дополнительных работ. В частности, по увеличению несущей способности моста.  Для чего в его основании были установлены дополнительные металлические конструкции.

Кроме того, инженерные сети уложены таким образом, что не портят аутентичности сооружения.

Напомним, что мост был окончательно введен в эксплуатацию совсем недавно, хотя дорожные работы были завершены уже давно.



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