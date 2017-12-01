Первый - пошел! Вернее, пришел!

В Одессу начали поступать закупленные в Белоруссии новые современные троллейбусы.

Правда, пока пришел только один вагон. Однако, по информации руководства КП «Одесгорэлектротранс», до конца года должны поступить еще не менее четырех троллейбусов.

Напомним, что задержка была связана с тем, что таможня настаивала на «растаможке» троллейбусов без учета льгот, в то время как эти льготы вписаны в законодательство!», — рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

В конце концов, муниципалитету удалось добиться соблюдения закона, однако задержка в поступлении закупленных троллейбусов составила более полутора месяцев.

Напомни, что всего город закупил сорок семь белорусских троллейбусов. Средства на это получены в качестве кредита от ЕБРР.