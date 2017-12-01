Городской голова прокомментировал поведение своей неадекватной подчиненной

Как отметил городской голова Геннадий Труханов в соцсетях «… от имени мэрии я приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, как и все, что было заснято на видео, совершенно недопустимо для работников органов местного самоуправления!»

Он пообещал, что необходимые оргвыводы будут сделаны уже в ближайшее время.

Напомним, что два дня назад патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась сотрудница муниципалитета.

При этом, как хорошо видно на видео-фиксации, она находилась в явно неадекватном состоянии, оскорбляла работников полиции и даже попыталась ударить одного из журналистов.

По неофициальной информации, фигурантом оказалась один из руководящих работников департамента предоставления административных услуг.