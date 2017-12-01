Атом мирный только под присмотром

На минувшей неделе в Украине чествовали ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Киеве церемония прошла малозаметно. Президент Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий возложили венок и цветы к памятнику героям-ликвидаторам. А сами пострадавшие от аварии и члены их семей снова остались наедине со своими проблемами.

В результате Чернобыльской катастрофы пострадали 3 миллиона человек. Реактор взорвался из-за непродуманных экспериментов по увеличению нагрузки. Радиоактивное облако занесло не только в соседние Беларусь и Российскую Федерацию, но и в страны Западной Европы. Хотя тогдашняя официальная пропаганда до последнего замалчивала аварию. И лишь когда о ней заговорили «западные голоса», власти бросили все силы на ликвидацию последствий катастрофы. Мой отец тоже был среди ликвидаторов. Сегодня эти люди лишены нормальных пенсий и чернобыльских льгот. И не в состоянии приобретать необходимые лекарства. Премьер-министр Владимир Гройсман во время пикета чернобыльцев перед зданием правительства сказал одной женщине: ну и что, я тоже чернобылец. Как видим, пережитое ликвидаторами аварии и ее последствий постепенно забывается. До недавнего времени наиболее активным проводником льгот для чернобыльцев был народный депутат Николай Томенко. Но его исключили из фракции БПП, после чего отстаивать интересы чернобыльцев в парламенте стало некому. Зато оживились политики новой волны вроде лидера «Самопомощи» Андрея Садового. Тот даже додумался свозить львовский мусор в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Сейчас на средства международных доноров на ЧАЭС возвели новое укрытие, которому дают гарантию на сто лет. Тяжеленную конструкцию по рельсам торжественно надвинули на полуразрушенный корпус старого укрытия и умыли руки. Между тем в реакторе остались неизвлеченными тонны ядерных материалов, которые еще много лет не распадутся. И ученым надо прорабатывать варианты извлечения из реактора его содержимого. И заниматься строительством хранилища ядерных отходов. Ведь мирный атом, хотя и работает на человека, таит для него потенциальную угрозу. К сожалению, об этом забывают во властных кабинетах. Подобных случаев было немало в уходящем 2017 году. К примеру, когда счета «Атоммаша» были заморожены. И предприятие не имело денег на обслуживание оборудования атомных станций и на зарплату, а также на закупку ядерного топлива. До «революции достоинства» ядерные сборки, так называемые твэлы, закупались в России, которая и разрабатывала модели украинских атомных реакторов. Но в последнее время по политическим соображениям для наших атомных электростанций стали приобретать сборки американской фирмы Вестерхаус. Такие твэлы меньше подходят для наших АЭС. В Украине работают 15 атомных блоков. И на протяжении уходящего года там не раз возникали аварийные ситуации. Некоторые блоки скоро выработают свои ресурсы. И уже сегодня надо бы готовить им замену. В то же время министр энергетики и топливной промышленности Игорь Насалик и члены профильного комитета Верховной Рады сейчас не особенно озабочены состоянием украинских АЭС и обеспечением их топливом. К примеру, была попытка отказа от импорта российских сборок для реакторов. А в урановых шахтах Кировоградщины бастуют горняки, требуя повышения зарплаты. Но Министр только обещает. Ядерная энергетика – не только бизнес и источник дешевой электроэнергии. Сегодня атомные электростанции Украины вырабатывают до 60 % потребляемой в стране электроэнергии. Но профильный комитет Верховной Рады и Министр энергетики больше внимания уделяют вопросам реализации электроэнергии, следствием чего стал недавно принятый закон об электричестве. Однако наши атомные станции нуждаются в совсем другой заботе.

Опасаясь своего Чернобыля, закрыли свои атомные электростанции Германия и Литва. В то же время, современную АЭС сейчас строит Беларусь. Есть перспективы для расширения и украинских АЭС. Словом, у мирного атома есть будущее.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС остались некоторые жители. Исследования показали, что далеко не все участки там непригодны для использования. Но в Украине почему-то до сих пор не думают о возврате этих земель в сельскохозяйственный оборот. Хотя в соседней Беларуси, а также в Норвегии, куда тоже достало чернобыльское лихо, наработали эффективные методики производства на этих землях продуктов и кормов для скота. Возможно, наши чиновники тешатся, что в стране и без того много чернозема. А следовало бы возрождать эти территории. И не только для посещения туристов. Сказать, что не хватает средств, проще, чем закрыть оффшоры и дыры на таможнях. Чествование ликвидаторов Чернобыльской катастрофы наводит на мысль о том, что мирный атом должен оставаться под присмотром. Чтобы не было новой беды.