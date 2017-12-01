Большая и малая приватизация

В недавно принятом законе «о государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрено получение 22 миллиардов гривен от приватизации государственных объектов. В предыдущие государственные бюджеты закладывали по 17 миллиардов гривен от приватизации. Однако госбюджет получил по этой статье сущие крохи.

Кабинет министров разделил государственные объекты, предназначенные для большой и так называемой малой приватизации. Если объекты малой приватизации будут реализовываться по системе «прозора», то большая приватизация требует и большой подготовки. Зарубежные инвесторы сегодня не спешат в Украину, остерегаясь конфликта на Донбассе и наших запутанных законов. Между тем в Украине есть что предложить инвесторам. В частности, харьковский завод «Турбоатом» и крюковский вагоностроительный завод. Но до сих пор в Украине успешно продан только Криворожский металлургический комбинат. И то только со второго раза. Вероятно, наши чиновники и близкие к ним олигархи ждут, пока подешевеют выгодные объекты. Чтобы скупить за бесценок. Опыт такой неудачной приватизации у нас уже есть. К примеру, недавно по телевидению показали сюжет про Львовский автобусный завод. Полуразрушенные корпуса теперь практически пустуют. Кто-то приобрел предприятие за ваучеры, практически ничего не дав казне. С носом остались и украинцы, вложившие в этот завод выданные им ваучеры. Они наивно рассчитывали, что ЛАЗ будет производить комфортные автобусы и троллейбусы. Однако новые хозяева порезали оборудование на металлолом. А мэр Киева Виталий Кличко закупил для своего города автобусы и троллейбусы в Польше. Это при том, что в Верховной Раде постоянно раздаются призывы создавать новые рабочие места. И даже принят закон «покупай украинское…».

Приватизировать государственную собственность Украину призывают и западные партнеры. И даже увязывают процедуру с предоставлением очередных кредитов. Кстати, пришла информация, что в новом году наша страна получит два транша Международного Валютного Фонда размером в 3 и 3,5 миллиарда долларов. А Президент США Дональд Трамп подписал закон, в соответствии с которым Украина получит военную помощь на 3 миллиона долларов. Из-за бугра рады нам советовать. Но приобрести государственное предприятие и развивать его, предоставлять нам современные технологии не спешат. Да и надо ли это МВФ, Мировому банку, Европейскому банку реконструкции и развития? Ведь Западу не нужны конкуренты.