Одесские студенты победили в Международных соревнованиях имени Джона Б. Стетсона

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - это не только вуз, имеющий современную материально-техническую базу и богатый профессорско-преподавательский состав настоящих профессионалов своего дела. Это большое количество инициативных талантливых студентов, которые помимо учебы активно занимаются научной деятельностью с ранней студенческой поры.

В Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко прошли 22-ые Международные соревнования по международному экологическому праву имени Джона Баттерсона Стетсона. Они построены на интерпретации и применении норм международного права и международного экологического права.

Студенты имеют возможность применить право на практике и усовершенствовать навыки, которые помогут им в дальнейшей юридической карьере.

Устные выступления участников оценивали судьи – лучшие специалисты в области международного права, экологического права, а также участники международных судебных соревнований прошлых лет.

В финале соревнований команда НУ «ОЮА», в составе студентов 3-го курса факультета международно-правовых отношений Мысенко Кристины, Абрахама Фаита Абеля и Карпенко Анастасии, соревновалась с командой юридического факультета Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, где после серии отборочных раундов одержали победу и стали Чемпионами европейских региональных раундов.

Также стоит отметить, что ребята получили награды за «Лучший меморандум», а студент Абрахам Фаит Абель был награжден как «Лучший оратор».

Эта победа является исторической в жизни Одесской Юракадемии. Ведь впервые команда университета получила все три награды на международных соревнованиях такого высокого уровня.

Тренер команды Виктория Музыка, аспирантка кафедры международного права и международных отношений, а также победитель прошлогодних судебных соревнований имени Джона Баттерсона Стетсона, поделились ценными знаниями и успешно подготовили команду к их первому мут-корту.

После большой победы студенты получили право представить Центральную и Восточную Европу на Международных раундах в штате Флорида, США.