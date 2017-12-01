И олени, и сани, и светящиеся деревья: Дерибасовская сказочно преобразилась

Да, так уж складывается: душа усиленно требует праздника, тем более такого волшебно-сказочного, как Новый год. И хотя он наступит не завтра и не послезавтра, но если вы ближе к вечеру, когда на город опускаются сумерки, пройдетесь по главной улице города, у вас наступит то самое ощущение праздника, которого вы, вероятно, так жаждете.

В этом году летние гигантские фрукты-овощи, которые вместе с бабочками украшали нашу «Дерибабушку» в летнее время, сменили… упряжки оленей и огромные сани.

Это, конечно, не могло остаться незамеченным, и народ буквально повалил знакомиться с новой достопримечательностью главной улицы Одессы. Подумать только! Чего только не видела Дерибасовская за все годы своего существования, а вот этаким, таки-да, еще не украшалась. Олени огромны, сани — не меньше, и все это переливается в вечернее время суток иллюминационными огнями. Одесситы сразу достают смартфоны — запечатлеть родных-близких, да и себя тоже, на фоне этого «живого мультика».

О том, как визжат здесь от восторга дети, я уже и не говорю. Оленья упряжка просто огромна, она видна со всех концов Дерибасовской.

Сказочность установленной инсталляции добавляет еще и то, что на Дерибасовской теперь каждое дерево с наступлением сумерек тоже начинает переливаться светящимися гирляндами.

А вы только взгляните на витрины магазинов в центре города!.. Деды Морозы, елки, зимние пейзажи и сказочные сюжеты — практически все одесские торговые точки уже предстают подготовленными к новогодним и рождественским праздникам. Витрины сияют огнями и новогодними украшениями, а это значит, что праздничное настроение можно теперь получить, просто пройдясь по предпраздничному городу.