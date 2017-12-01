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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Полиция активно ищет авторов антисемитских надписей на стенах еврейских центров в Одессе

Категория: Новости


Полиция активно ищет авторов антисемитских надписей на стенах еврейских центров в Одессе

Надписи откровенно антисемитского содержания появились накануне сразу на трех еврейских центрах Одессы – Бродской синагоге, Музее Холокоста и еврейском культурном центре «Бейт Гранд».

Как сообщили в ГУНП, в настоящее время по данному факту проводится расследование. Начато уголовное производство по статье 161 УК Украины «разжигание национальной розни».

Данная статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил руководитель управления превентивной деятельности ГУНП Иван Ищенко, « «…в проведении следственных действий задействованы лучшие следователи и оперативники!»

В свою очередь главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф выразил доверие правоохранительным органам и надеется, что они активно и результативно проведут расследование.

Тем не менее он призвал президента Украины взять расследование под личный контроль.



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