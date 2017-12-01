Одесситам презентовали первый из закупленных белорусских троллейбусов, который накануне прибыл в Одессу

Как рассказали сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» этот современный низкопольный троллейбус вмещает сто пятнадцать пассажиров и имеет двадцать шесть сидячих мест.

Он снабжен специальной пневматической подвеской, которая существенно повышает проходимость и позволяет вагону «приседать на правую сторону на остановках, что делает пол еще ниже, что существенно облегчает посаду и высадку пожилых людей, инвалидов и пассажиров с детскими колясками.

Добавим, что благодаря специальным генераторам троллейбус имеет запас автономного хода, что позволяет ему объезжать заторы и двигаться на короткие расстояния даже при обесточивании проводов.

Отметим, что по утверждению руководства КП «Одесгорэлектротранс», до конца года ожидается прибытие в город еще четырех таких троллейбусов. Всего же городом закуплено в Белоруссии сорок семь таких машин. Средства на закупку в виде кредита предоставлены ЕБРР. Их прибытие позволит существенно обновить троллейбусный парк Одессы, где еще присутствуют изделия полувековой давности.