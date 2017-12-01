Отключение электроэнергии в Одессе на 27 декабря

Северный и Центральный РЭС доводят до сведения одесситов, что 27 декабря в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов будут отключать электроэнергию.
Как сообщают в мэрии, с 10:00 до 17:00 свет отключат в домах по следующим адресам:
ул. Троицкая, 35-43,46, 50;
ул. Ришельевская, 38-40;
ул. Екатерининская, 48;
Покровский пер., 23, 12-16;
С 09:00 до 17:00:
ул. Раскидайловская, 28-38;
ул. Мечникова, 38-52;
ул. Бугаёвская, 2-24;
1, 2 Первомайский переулки;
3 Первомайский пер., 38-52а;
Первомайский пер., 29-41;
ул. Артезианская;
ул. Бугаёвская 46-54;
Строительный пер;
ул. Строительная;
ул. Спутников;
ул. Радио.
С 10:00 до 15:00:
посёлок Сахарный:
3 Деревообделочный пер.;
2 Деревообделочный пер., 20-34, 13-21;
7 Деревообделочный пер.;
ул. Деревообделочная;
ул. Промышленная;
ул. Пестеля;
пер. Зелёный;
ул. Почтовая;
ул. Братьев Поджио;
ул. Самодеятельная;
ул. Химическая;
ул. Парковая;
ул. Плиева.