Отключение электроэнергии в Одессе на 27 декабря

Северный и Центральный РЭС доводят до сведения одесситов, что 27 декабря в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов будут отключать электроэнергию.

Как сообщают в мэрии, с 10:00 до 17:00 свет отключат в домах по следующим адресам:

ул. Троицкая, 35-43,46, 50;

ул. Ришельевская, 38-40;

ул. Екатерининская, 48;

Покровский пер., 23, 12-16;

С 09:00 до 17:00:

ул. Раскидайловская, 28-38;

ул. Мечникова, 38-52;

ул. Бугаёвская, 2-24;

1, 2 Первомайский переулки;

3 Первомайский пер., 38-52а;

Первомайский пер., 29-41;

ул. Артезианская;

ул. Бугаёвская 46-54;

Строительный пер;

ул. Строительная;

ул. Спутников;

ул. Радио.

С 10:00 до 15:00:

посёлок Сахарный:

3 Деревообделочный пер.;

2 Деревообделочный пер., 20-34, 13-21;

7 Деревообделочный пер.;

ул. Деревообделочная;

ул. Промышленная;

ул. Пестеля;

пер. Зелёный;

ул. Почтовая;

ул. Братьев Поджио;

ул. Самодеятельная;

ул. Химическая;

ул. Парковая;

ул. Плиева.