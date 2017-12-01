На севере Одесской области открылось новое отделение для неотложного лечения инфаркта миокарда

Отделение создано на базе Балтской районной клинической больницы.

Как отметил присутствовавший на церемонии губернатор Максим Степанов, открытие отделения позволит спасти многие жизни людей. «Ведь ранее для хирургического вмешательства необходимо было доставлять их с севера области в Одессу. Теперь же они смогут получить лечение непосредственно в Балте!»

Открытое отделение будет обслуживать пациентов со всего севера области- Балтского, Кодымского, Любашовского, Окнянского, Подольского, Савранского и Ананьевского районов.

Отметим, что ежегодно в Одесской области регистрируется до двух с половиной тысяч случаев инфаркта миокарда.