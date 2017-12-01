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  • Просмотров: 49
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Троллейбусы станут комфортнее

Категория: Новости

В новых троллейбусах, прибывающих в Одессу из Белоруссии, КП «Одесгорэлектротранс» оборудует кондиционерами. Об этом сообщает руководитель предприятия Дмитрий Жеман.
В Беларуси кондиционеры в машины не установили, поскольку в заводских условиях это дорого. Пока охлаждение есть только в кабине водителя.
А в «Одесгорэлектротрансе» кондиционеры установить гораздо дешевле, сообщает Жеман. Они уже стоят в 26-ти машинах. Кроме того, в троллейбусах оборудуют зарядки для мобильных телефонов за счет «Общественного бюджета»



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