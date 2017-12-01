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Пожар в четырехэтажном жилом доме

Категория: Новости

Пожар в четырехэтажном жилом доме

26 декабря в 11:52 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в г. Одесса по улице Средней.  Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже. Возгорание оперативно было ликвидировано.  В результате пожара получила отравление продуктами горения хозяйка квартиры, 1946 г. р., которая в 14 часов самостоятельно обратилась к медикам и была госпитализирована в больницу. Состояние здоровья средней тяжести.  Вероятная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при курении в постели хозяйкой.



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